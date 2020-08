Walt Disney mit Disney+: Das untere Ziel ist ca. 3 Jahre früher erreicht!

Walt Disney hat innerhalb dieser Woche frische Zahlen präsentiert, die definitiv durchwachsen gewesen sind. Die Umsätze sind rückläufig gewesen, insbesondere natürlich im Freizeitparkgeschäft. Die Ergebnisse konnten ebenfalls nicht an die Vorjahreswerte heranreichen. Immerhin: Es gab auf bereinigter Basis einen Lichtblick mit einem leicht positiven Wert.

Doch auch Disney+ konnte seine Wachstumsdynamik nicht mehr aufrechterhalten. Mit 57,5 Mio. Abonnenten per Ende des zweiten Quartals enttäuschte Walt Disney, was das Wachstum seines Flaggschiff-Dienstes anbelangt.

Innerhalb der Telefonkonferenz jedoch zeigte sich ein anderer Wert. Einer, der immerhin zeigte: Das untere Ziel bei Disney+ ist immerhin ca. drei Jahre früher erreicht worden. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Investoren wissen sollten. Sowie, wie es jetzt idealerweise weitergehen sollte.

Walt Disney zu Disney+: Haben 60,5 Mio. Abonnenten!

Es ist natürlich immer so eine Sache mit Quartalszahlen: Diese blicken stets einen gewissen Zeitraum zurück. Wir schreiben jetzt beispielsweise den Monat August und die zuletzt gelieferten Zahlen haben die Ergebnisse bis Ende Juni berücksichtigt. Gerade für einen neuen Streaming-Dienst kann das natürlich einen gewaltigen Unterschied bedeuten.

Und genauso ist es jetzt auch bei Walt Disney und Disney+. Wie das Management im Nachgang der Zahlen nämlich erklärte, habe man mit Stand vom Montag bereits rund 60,5 Mio. Nutzer feiern können. Sprich: Seit dem Ende des zweiten Quartals sind immerhin weitere drei Millionen neue, aktive Streamer dazugekommen.

Das wiederum führt dazu, dass Walt Disney den unteren Zielwert der eigenen Prognose bereits drei Jahre früher als eigentlich geplant erreicht hat. Das Maus-Haus wollte schließlich bis Ende des Jahres 2024 auf einen Nutzerkreis zwischen 60 und 90 Mio. Abonnenten kommen. Das wiederum zeigt: Das erste Jahr mit Disney+ kann durchaus als Erfolg für den Micky-Maus-Konzern gewertet werden.

Es gilt, trotzdem wieder eine Schippe draufzulegen!

Dennoch zeigt sich in Anbetracht der Quartalszahlen, dass das Momentum womöglich etwas nachlässt. Oder kurzfristig ein wenig nachgelassen hat. Per Anfang Mai konnte Disney+ schließlich bereits 54,5 Mio. Nutzer zelebrieren. Zwei Monate später sind es lediglich drei Millionen mehr gewesen. Eine eher schwächere Dynamik. Vor allem, da der Content Hamilton anscheinend weitere Nutzer geliefert hat und der Dienst in Japan an den Start gegangen ist.

Immerhin: Jetzt hat sich das Wachstum zumindest wieder ein kleines bisschen erholt: Weitere drei Millionen Nutzer in einem Zeitraum von lediglich einem Monat können wir wohl als Beschleunigung ansehen. Trotzdem zeigt sich damit: Die Anfangsdynamik flacht etwas ab. Das kann zumindest in Teilen natürlich damit begründet werden, dass die regionale Expansion so langsam viele Highlights abgegrast hat.

Doch ist das nicht alles: Disney+ hat außerdem auch mit dem kostenlosen Probemonat aufgehört. Zudem liest man vereinzelt, dass zu wenig Content nachgeliefert wird. Womöglich sollte das Management aus dem Fundus seiner alten Schätze etwas mehr nachlegen (oder auch schneller), um die Nutzer bei Laune zu halten oder mehr Attraktivität auf der Plattform zu vereinen.

Beobachtenswert!

Ist bei Disney+ und Walt Disney daher alles gut? Ja, zumindest wächst der Streaming-Dienst munter weiter. Auch dass man drei Jahre früher die untere Spanne des eigenen Ziels erreichen konnte, gilt als großer Erfolg.

Dennoch sollten Foolishe Investoren das weitere Nutzerwachstum im Auge behalten, das sich jetzt etwas abgeflacht hat. Das wiederum könnte mit der Qualität, dem Marketing und dem Content zusammenhängen. An Letzterem sollte es bei Walt Disney eigentlich eben nicht mangeln.

