Walt Disney mit starken Q1-Zahlen: Jetzt auch dein Streaming-Darling & besser als Netflix-Aktie?

Die Aktie von Walt Disney hat in dieser Quartalsberichtssaison offenbar ein Zahlenwerk hingelegt, das die Investoren begeistert. Selbst im späten Handel notierten die Anteilsscheine kurzfristig um ca. 8 % im Plus. Das deutet auf einen soliden Start am Donnerstag dieser Woche hin.

Insbesondere das Streaming und der operative Turnaround spielen eine wichtige Rolle. So viel vorab: Bei beiden Perspektiven konnte Walt Disney überzeugen. Gibt es daher jetzt einen Favoritenwechsel und sollte der weltgrößte Unterhaltungskonzern ab sofort wieder dein Streaming-Darling sein? Solltest du als Investor vielleicht besser die Netflix-Aktie fallen lassen und umschichten? Vergiss nicht: Die aktuellen Quartalszahlen ermöglichen lediglich einen kurzfristigen Einblick. Aber einen, der doch überzeugend ist. Walt Disney: Hier überzeugt der Streaming-Darling! Walt Disney: Hier überzeugt der Streaming-Darling! Offensichtlich hat Walt Disney eine Menge richtig gemacht im vergangenen Quartal, allerdings eben nicht nur beim Streaming. Wenn wir auf den Umsatz schauen, so lag dieser mit 21,82 Mrd. US-Dollar um 34 % über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis schaffte wiederum einen Wert von 1,68 Mrd. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis von 1,15 Mrd. US-Dollar beziehungsweise einem Ergebnis je Aktie von 1,06 US-Dollar auf bereinigter Basis überzeugte der US-Konzern auch hier. Offensichtlich können wir sagen: Der Turnaround ist im Moment in vollem Gange. Das zeigt auch der Blick in das Freizeitparksegment, wo mit 7,23 Mrd. US-Dollar mehr als doppelt so viel Umsatz wie noch vor einem Jahr möglich gewesen ist. Medien machen jedoch weiterhin mit 14,58 Mrd. US-Dollar den Löwenanteil des Umsatzes aus, wobei die Parks und die anderen Freizeitmöglichkeiten als vereinheitlichtes Segment mit einem operativen Ergebnis von 2,45 Mrd. US-Dollar den Löwenanteil stellen. Aber kommen wir nun zum Wesentlichen, dem Streaming: Walt Disney kann bei Disney+ ein Wachstum der Nutzer auf insgesamt 129,8 Mio. Nutzer vorweisen, das sind ca. 11,8 Mio. mehr als im vorherigen Quartal. Bei ESPN+ gibt es inzwischen 21,3 Mio. Abonnenten, bei Hulu 45,3 Mio. Nutzer. Mit insgesamt 196,4 Mio. Abonnenten ist der Streaming-Konzern damit eine sehr, sehr große Größe in seinem Markt. Das Management wiederholte zudem die eigene Prognose, bis zum Jahre 2024 auf 240 bis 260 Mio. Abonnenten alleine bei Disney+ zu kommen. Weiteres Wachstum scheint daher voraus zu sein. Auch bei der Monetarisierung macht Walt Disney offenbar Fortschritte, mit einem durchschnittlichen Umsatz von 6,68 US-Dollar je Disney+-Nutzer steigt dieser Wert insbesondere im Quartalsvergleich signifikant an. Besser als die Netflix-Aktie? Besser als die Netflix-Aktie? Von einem einzelnen Quartal bei Walt Disney auf einen Vergleich zu schließen, das ist immer etwas schwieriger. In den letzten zwei, drei Vierteljahren hat es des Öfteren mal Favoritenwechsel gegeben. Ich wäre nicht überrascht, wenn das auch dieses Mal erneut der Fall wäre. Was wir jedoch sagen können: Der US-Medien- und Freizeitkonzern liefert solide ab. Sowohl was den Turnaround angeht, aber eben auch im Streaming-Segment. In diesem Jahr startet eine Content-Offensive, wobei es bereits sehr früh mit The Book of Boba Fett ein Serien-Highlight aus dem Star Wars-Universum gegeben hat, weitere folgen noch. Wenn, dann sollte diese Aktie vielleicht dein längerfristiger Favorit sein, wenn du auf diese Content-Qualität und das diversifiziertere Geschäft setzen möchtest. Der Artikel Walt Disney mit starken Q1-Zahlen: Jetzt auch dein Streaming-Darling & besser als Netflix-Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.