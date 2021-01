Walt Disney oder iRobot? Auf diese Aktie würde ich jetzt eher setzen!

Besitzen die Aktien von Walt Disney und iRobot irgendwelche Gemeinsamkeiten? Wenn wir es sehr stark abstrahieren wollen: Ja, möglicherweise. Beide Aktien folgen zumindest zwei Megatrends. Das könnte langfristige Chancen aus diesen spannenden Anteilsscheinen machen.

Aber auf welche Aktie sollten Foolishe Investoren jetzt eher setzen? Walt Disney? iRobot? Genau dieser Frage wollen wir jetzt auf den Grund gehen. Wobei du meine Sichtweise bekommst, welche Aktie ich jetzt noch attraktiver finde.

Walt Disney: Klarer Wachstumstrend + Turnaround

Die Aktie von Walt Disney besitzt derzeit zwei spannende Möglichkeiten. Zum einen einen soliden Turnaround. Die Anteilsscheine von Walt Disney dürften kurz- bis mittelfristig operativ und in den Freizeitparks vor einer Besserung stehen. Allerdings ist das möglicherweise der kleinere Teil einer Investitionsthese.

Walt Disney steht für mehr und zukünftig vor allem für Wachstum. Im Streaming-Segment möchte das Management zukünftig 350 Mio. Abonnenten besitzen. Wobei auch das eine Wasserstandsmarke ist, die bereits im Jahre 2024 erreicht werden soll. Langfristig könnte das natürlich noch mehr werden. Trotzdem könnte das möglicherweise bedeuten, dass der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern zukünftig 43 Mrd. US-Dollar mehr Umsatz generieren wird.

Die fundamentale Bewertung ist alles andere als preiswert. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 305 Mrd. US-Dollar. Wenn ich jedoch ein milliardenschweres Freizeitpark-Segment, spannende Franchises wie Star Wars, die Simpsons oder auch die anderen, beliebten Klassiker sowie die Wachstumschancen addiere, so glaube ich: Über kurz oder lang dürfte die Aktie mehr wert sein.

iRobot: Die Heimroboter-Revolution

Eine zweite Aktie, die eine Menge Potenzial besitzen könnte, ist außerdem die von iRobot. Hier ist der Name in gewisser Weise Programm. Denn Verbraucher können über das Unternehmen Heimroboter bestellen. Egal ob den Rasenmäher oder auch den Staubsauber. Das können zwei Formate sein, für die iRobot Lösungen produziert, entwickelt und verkauft. Tendenz vermutlich weiter steigend.

Wird iRobot eine klare Zukunftsperspektive besitzen, die von Wachstum geprägt ist? Das ist das große Fragezeichen. Fest steht jedenfalls, dass Konkurrenz über kurz oder lang etwas sein sollte, das man als Foolisher Investor im Auge behält. iRobot ist schließlich nicht der einzige Produzent und Verkäufer solcher Lösungen.

Dafür ist die Bewertung vergleichsweise gering. iRobot wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar bewertet. Selbst das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt gegenwärtig bei gerade einmal rund 2. Das könnte eine preiswerte Ausgangslage mit gigantischem Potenzial sein. Zumindest, wenn man als Investor an die Heimroboter-Revolution glaubt.

Meine Wahl … im Moment

Wenn ich mich zwischen einer diese Aktien jetzt entscheiden müsste, so fiele meine Wahl auf die Aktie von Walt Disney. Der Trend ist mir einfach klarer und das Wachstum wahrscheinlicher. Der US-amerikanische Freizeit- und Medienkonzern bietet außerdem Turnaround und Wachstum. Das gefällt mir sehr. Sollte die fundamentale Bewertung von iRobot jedoch noch preiswerter werden, so könnte die Angelegenheit bald anders aussehen.

Vincent besitzt Aktien von iRobot und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von iRobot und Walt Disney.

