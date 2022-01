Walt Disney: Von Stabilisierung weit entfernt!

In der letzten charttechnischen Besprechung zu Walt Disney vom 29. November 2021: „Walt Disney: Erstes Ziel übertroffen“ wurde auf einen potenziellen Rücksetzer auf 137,24 US-Dollar hingewiesen, auch dieses Niveau konnte die Aktie erfolgreich im heutigen Handelsverlauf testen. Damit ist der Wert jedoch auch in eine äußerst starke Unterstützungszone vorgedrungen, die durchaus das Potenzial für dynamische Zugewinne im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks besitzt. Auf jeden Fall sollten short investierte Anleger nun einige Gewinne realisieren oder gar die gesamte Position auflösen.

In Grund und Boden gerammt

Aktuell lässt sich der weitere Kursverlauf nur sehr schwer bestimmen, daher dient diese charttechnische Besprechung lediglich als kleines Update zu den vorausgegangenen Analysen. Theoretisch könnte Walt Disney noch weitere Abschläge generieren, die bis auf ein Niveau von 129,10 US-Dollar abwärtsreichen könnten, womit auch die im November 2020 gerissen Aufwärtskurslücke vollständig geschlossen werden dürfte. Spätestens von da an sollten sich Investoren allerdings auf größere Zugewinne einstellen. Eine direkte Kehrtwende würde dagegen Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 145,08 und darüber an 147,15 US-Dollar generieren können. Zuvor sollte jedoch ein nachhaltiger Boden etabliert werden.

Walt Disney (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 140,19 // 141,87 // 145,08 // 147,15 // 150,90 // 153,13 US-Dollar Unterstützungen: 136,63 // 134,10 // 130,76 // 129,10 // 125,80 // 119,81 US-Dollar

