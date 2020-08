Seit dem Start von Disney+ im Herbst des letzten Jahres zeichnet sich eines ab: ein Showdown. Früher oder später werden Walt Disney und Platzhirsch Netflix vermutlich aneinandergeraten. Der Markt des Streamings ist zwar groß. Einer kann allerdings bloß der Marktführer sein.

Es kann zwar zugegebenermaßen eine noch lange Phase geben, in denen beide Akteure weiterhin konsequent wachsen. Allerdings wird es, wie gesagt, früher zu der Frage kommen, wer der Marktführer ist. Und wer der Verfolger ist. Wobei Netflix womöglich den Vorteil des First-Movers besitzt. Walt Disney hingegen mit massenhaft Content überzeugen kann, den es richtig auszuspielen gilt.

Jetzt könnte sich jedenfalls ein erster Markt abzeichnen, in dem sich ein kleinerer Showdown abzeichnet. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was es zu wissen gilt.

Walt Disney vs. Netflix: Showdown in Südostasien!

Wie wir mit Blick auf aktuelle Nachrichten vernehmen können, steht Walt Disney vor einem weiteren Markt, den es regional zu erobern gilt: Nach einer starken, expansiven Phase innerhalb der letzten gut neun Monate ist man inzwischen in Südostasien angelangt und möchte hier einen Fuß in die Tür des Streaming-Marktes bekommen. Oder diese direkt für sich aufreißen und gewinnen.

Netflix scheint sich in diesem Markt allerdings stark wehren zu wollen: Wie jetzt berichtet wird, möchte der Platzhirsch sein Angebot in dieser Region massiv aufstocken und sein mobiles Angebot deutlich erweitern und dadurch attraktiver werden lassen. Natürlich passend zum Start von Disney+ in dieser Region.

Dabei wird es womöglich auch einen kleineren Preiskrieg geben: Die mobilen Abos bietet Netflix bereits seit August des letzten Jahres zu einem rabattierten Preis von lediglich 5 US-Dollar im Monat in Indien, Malaysia oder auch Thailand an. Das wiederum könnte ein Gegenpol zu dem insgesamt recht preiswerten Angebot von Walt Disney sein, das seinen Flaggschiff-Dienst für 6,99 US-Dollar im Monat, jedoch auch auf dem TV anbietet. Südostasien könnte daher durchaus eine härter umkämpfte Region werden.

Füße stillhalten: Raum zum Wachsen für beide vorhanden!

Wie gesagt: Irgendwann ist abzusehen, dass Walt Disney und Netflix mit ihren Wachstumsgeschichten und Ambitionen führender Streaming-Dienste aneinandergeraten müssen. Südostasien könnte dabei von der generellen Ausrichtung und dem Wettbewerbsdenken ein kleinerer Stellvertreterkrieg werden, wenn man es denn so nennen möchte. Im Endeffekt besitzen beide allerdings noch viele Möglichkeiten in dieser Region, in der eigentlich noch nix entschieden ist.

Südostasien umfasst derzeit einen potenziellen Nutzerkreis von 655 Mio. Menschen. Wovon Netflix gerade einmal einen Kundenkreis von einer Million auf sich vereinen kann. Walt Disney mit Disney+ werden hingegen erst in dieser Region versuchen, durchzustarten. Hier sind die Karten daher noch vollkommen offen und es könnte Potenzial für beide Namen geben.

Dennoch ist es bemerkenswert, dass hier offenbar bereits konkurrenzmäßig gedacht wird. Das dürfte die These schüren, dass ein Kräftemessen früher oder später bevorstehen muss.

Fokus auf Wachstum, der Rest erfolgt später!

Für den Moment gilt es allerdings für Investoren hinter Walt Disney und Netflix das Wachstum und die künftigen Potenziale zu würdigen. Wenn beide Unternehmen ihre Karten richtig ausspielen, könnte der Nutzerkreis durch eine erfolgreiche Expansion in Südostasien massiv ansteigen. 655 Mio. potenzielle Streamer sind schließlich ein gewaltiges Marktpotenzial.

