Walt Disney will im Metaverse mit NFT-Sammelkarten ganz vorne mitmischen!

Disney+ löst Transformation aus

Mit dem Launch der überaus erfolgreichen Streaming-Sparte Disney+ hat Walt Disney Ende 2019 endgültig die Transformation zu einem Multi-Media-Powerhouse in Sachen Movies & Entertainment vollzogen und will nun mit NFT-Collections auch im Metaverse voll durchstarten. Da die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie angesichts abnehmender Sorgen um die hochansteckende Omikron-Mutante weltweit gelockert werden, hat Walt Disney gute Chancen, nach der Coronavirus-Pandemie auch auf der Kinoleinwand und im Themenpark-Segment wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen zu können.

Mit Mickey Mouse ins Metaverse – Walt Disney emittiert „Golden Moments NFT-Collection“

Rechtzeitig zum zweiten Geburtstag des Streaming-Dienstes Disney+ überraschte Walt Disney seine weltweite Fangemeinde mit einer neuen, exklusiven NFT-Sammeledition. Die gemeinsam mit dem NFT-Plattformanbieter VeVe zum „Disney+ Day“ am 12. November emittierte „Golden Moments Edition“ erwies sich für den Medienkonzern als voller Erfolg. Denn die streng limitierte NFT-Collection rund um bekannte Lieblings-Charaktere aus verschiedenen Disney-Franchise wie „Die Eiskönigin“, „Star Wars“ oder „Die Simpsons“ war in kürzester Zeit bereits ausverkauft. Wer das Glück hatte, den Zuschlag für einige NFT-Stücke wie die goldene Statue von Elsa aus dem Kinohit „Die Eisprinzessin“, „Mickey´s Sorcerers Hat“ oder dem Roboter „Wall-E“ aus dem gleichnamigen Pixar-Klassiker zu ergattern, konnte diese digitalen Tokens bereits wenige Tage später für ein Vielfaches auf einschlägigen NFT-Auktionsplattformen verkaufen.

NFT´s bieten perfekte Ergänzung zur Monetarisierung von Mickey Mouse, Star Wars, Spiderman & Co!

Der Einstieg in die Vermarktung für so genannten „Non Fungible Tokens“, kurz NFT´s, dürfte sich für Walt Disney daher als cleverer Schachzug erweisen. Denn der Markt für digitale Kunst- und Sammelobjekte, bei denen Bilder, Kunstwerke und andere digitale Inhalte in NFT´s transformiert werden und sich via Blockchain-Technologie eindeutig einem Besitzer zuordnen lassen, erlebt aktuell mit dem Übergang zum Metaverse einen ungeahnten Boom. NFT´s eigenen sich daher perfekt zur Monetarisierung bekannter Charaktere wie Spiderman, Mickey Mouse. Luke Skywalker uvm. aus dem breit gefächerten Disney-Universum rund um Marvell, Avengers, The Simpsons, X-Men, Deadpool oder Star Wars. Experten gehen davon aus, dass NFT´s im Zuge des Übergangs zum Metaverse seltene Baseball-Karten oder Comic-Erstausgaben schon bald als begehrte Sammelobjekte ablösen werden, was mittelfristig enorme Wachstumschancen verspricht. Da die Emission mit geringen Kosten verbunden ist, und sich NFT-Kollektionen in Verbindung mit passenden Promo-Codes beispielsweise für Kinofilme oder Streaming-Abos teuer verkaufen lassen, winken hier enorm hohe Margen, was das Ergebnis bei Walt Disney kräftig anschieben dürfte.

Bereit fürs großes Reopening – Disney-Freizeitparks vor grandiosem Comeback!

Aufgrund rasant steigender Neuinfektionszahlen haben die beliebten Freizeit- und Themenparks von Walt Disney nach wie vor mit deutlichen Besucherrückgängen zu kämpfen. Dies dürfte sich schon bald ändern, zumal die strikten Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie aufgrund nachlassender Sorgen bezüglich der hochansteckenden Omikron-Mutante schon ab dem Frühjahr deutlich gelockert, bzw. ganz aufgehoben werden sollen. Walt Disney hat das Grand-Reopening im Segment Walt Disney Parks and Resorts Worldwide generalstabsmäßig vorbereitet und will seine treue Fangemeinde zum diesjährigen 50-jährigen Jubiläum des Mickey-Mouse-Konzerns mit zahlreichen Events und Festival-Veranstaltungen in seine 14 Freizeit- und Themenparks locken. Dank neuer Attraktionen wie dem „Galactic Starcruiser“ Hotel, das ab März dieses Jahres seine Pforten für Fans der Star-Wars-Saga in Walt Disney World in Orlando seine Pforten öffnet, dürften die Besucherzahlen rasch wieder deutlich ansteigen. Daher ist davon auszugehen, dass das einstige Aushängeschild von Walt Disney dank Kostensenkungsmaßnahmen schon im Jahr 2022 nach den zuletzt gesehenen herben Einbrüchen einen deutlich positiven Beitrag zum Konzernergebnis leisten wird.

