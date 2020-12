Walt Disney zündet Streaming-Turbo! Gefahr für die Roku-Aktie?!

Walt Disney hat vor wenigen Tagen eine spannende Prognose präsentiert. Der Micky-Maus-Konzern möchte sich zukünftig noch stärker auf das Wachstum im Streaming-Markt konzentrieren. Unter anderem mit hohen Investitionen von ca. 16 Mrd. US-Dollar pro Jahr möchte Walt Disney auf bis zu 350 Mio. Streamer kommen. Und das innerhalb weniger Jahre.

Das könnte die Marktverhältnisse im Streaming-Markt neu definieren. Ja, möglicherweise sogar das bisherige Marktgefüge und Platzhirsche bedrohen. Aber auch für neue, kleinere Akteure wie Roku könnte diese Vision bedeutsam sein … oder auch nicht?

Eine spannende Frage, der wir heute mit Blick auf die Roku-Aktie nachgehen wollen. Es könnte jedenfalls etwas verzwickter sein, als man zu Anfang denkt.

Roku: Keine Bedrohung durch Walt Disney?

Wenn wir uns das grundsätzliche Geschäftsmodell von Walt Disney und Roku ansehen, so können wir eigentlich zwei komplementäre Ausrichtungen erkennen. Walt Disneys Dienste, wozu unter anderem Disney+, Hulu und auch ESPN+ gehören, sind schließlich Pure-Plays im Streaming-Markt. Also Dienste mit eigenen Inhalten, die in Konkurrenz zu anderen Diensten stehen.

Roku hingegen ist ein Plattformbetreiber, der eine Mischung aus Suchmaschine und Betriebssystem darstellt. Das zeigt, dass dieser innovative Streaming-Ansatz eigentlich nicht unbedingt in Konkurrenz zu Walt Disney gehen dürfte. Roku profitiert auf einer Meta-Ebene von dem Marktwachstum, wobei mehr Konkurrenz förderlich sein könnte. Durch einen undurchsichtigeren Markt könnte die Notwendigkeit zur Nutzung der Roku-Plattform noch wichtiger werden.

Wenn wir es daher oberflächlich betrachten, dürfte Walt Disneys Vision keine ernsthafte Bedrohung für die Wachstumsgeschichte von Roku darstellen. Allerdings könnte es einen Nebeneffekt geben, den wir durchaus berücksichtigen sollten.

Mehr Konzentration ist schlecht …

Walt Disney eröffnet jetzt jedenfalls den Tango mit den bisherigen, etablierten Platzhirschen, und die Vision, die auf einer Content-Offensive basieren soll, könnte es kleineren Anbietern erschweren, Fuß in dem Markt zu fassen. Das spricht dafür, dass es möglicherweise mehr Konzentration im Streaming-Markt geben wird.

Walt Disney, Netflix und möglicherweise auch das Amazon-Prime-Angebot könnten in Zukunft dominierende Marktkräfte sein, die einen hohen Anteil auf sich vereinen und von den Konditionen und Inhalten konsequent besser werden. Dieser Wettbewerb könnte es kleineren Anbietern möglicherweise nahezu unmöglich machen, ernsthaft Fuß in diesem Markt zu fassen und Marktanteile zu sichern.

Wenn dieser Effekt eintritt, könnten die Marktgrößen mehr Einfluss besitzen und Roku möglicherweise Konditionen diktieren. Kleinere Anbieter könnten kaum Marktanteile erobern, die für Roku relevant sind. Wenn sich ein solches Szenario daher bewahrheitet, könnte es etwas Druck geben, der auch die Roku-Aktie belasten könnte. Wobei wir natürlich keine vorschnellen Rückschlüsse ziehen sollten.

Roku-Aktie: Bis jetzt solide Wachstumsgeschichte …

Walt Disney wird natürlich erst einmal beweisen müssen, dass die eigenen Prognosen wirklich erreichbar sind. Außerdem müsste sich der Markt insgesamt stärker konzentrieren und der Wettbewerb zwischen den Platzhirschen derart ausarten, dass sämtliche anderen Angebot unattraktiv werden. Wenn das eintritt, könnte die Luft für Roku durchaus enger werden.

Bis dahin dürfte jedoch einige Zeit vergehen und wir sollten nicht vergessen, dass der Streaming-Markt insgesamt im Begriff ist, zu wachsen. Das heißt, es könnte unterschiedliche Möglichkeiten geben und vielleicht wird der Markt auch seine Diversität bewahren. Roku-Investoren sollten das jedenfalls hoffen, auch wenn Walt Disney jetzt den Turbo zünden möchte.

