Walter-Borjans: 30 Prozent bleiben für SPD 'Orientierungsmarke'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans setzt vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr auf erhebliche Stimmenzuwächse für seine Partei. Angesichts der Diskussionen um den Wechsel an der Spitze der Union sollte die SPD mit Geschlossenheit und Klarheit punkten können, sagte Walter-Borjans in der ZDF-Sendung "Berlin Direkt", die am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollte.

"Die 30 Prozent sind eine Orientierungsmarke, die kommt aus einer ganz einfachen Quelle. Es gibt viele Umfragen, in den Menschen gefragt werden, welcher Partei stehst du eigentlich traditionell am nächsten. Und das sind nach wie vor stabil 30 Prozent und etwas mehr für die SPD", sagte Walter-Borjans. Allerdings: "Es ist ein dickeres Brett als ich vielleicht am Anfang gedacht habe."

Walter-Borjans macht sich mit seiner Co-Vorsitzenden Saskia Esken für ein Linksbündnis stark. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz steht für einen Kurs der Mitte.

Auf die Frage zur Sicherheitspolitik der Linken und Forderungen nach einer Auflösung der Nato sagte Walter-Borjans, diese Diskussionen seien noch nicht geführt. "Darüber haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Weil, wir gehen doch nicht in eine Bundestagswahl als künftiges mögliches Bündnis", sagte er. "Wir gehen in die Bundestagswahl, weil wir zentrale Positionen der SPD durchsetzen wollen."/cn/DP/men