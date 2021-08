Wanderwitz: Union hat im Wahlkampf bisher nicht überzeugt

BERLIN (dpa-AFX) - Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl und nach zuletzt schwächeren Umfrageergebnissen ist der CDU-Politiker Marco Wanderwitz hart mit der Union ins Gericht gegangen. Die Abstimmung Ende September sei "völlig offen", sagte Wanderwitz am Donnerstagabend in den ARD-"tagesthemen". Es sei "uns allen miteinander" bisher offensichtlich nicht gelungen, in dem Maße zu überzeugen "mit unseren Personalangeboten und auch mit unseren inhaltlichen Angeboten, wie wir uns das selbst wünschen". Es gebe ein gutes Wahlprogramm von CDU und CSU, "und das müssen wir jetzt an Frau und Mann bringen". Wanderwitz sprach von einem "Weckruf zur richtigen Zeit".

Angesprochen auf eine Umfrage, in der Unionsanhänger sich mehrheitlich wünschten, CSU-Chef Markus Söder solle den CDU-Vorsitzenden und Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet ersetzen, sagte Wanderwitz: "Diese Umfragen sehe ich natürlich auch, die sehen auch unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die sehen die Kandidatinnen und Kandidaten. Und ja, sie legen dort den Finger sozusagen in die Wunde. Diese Umfragen sind das Problem und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass die Umfragen sich ändern."

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung sagte weiter: "Ich möchte diese Wahl gerne gewinnen und das setzt voraus, dass auch die beiden Parteivorsitzenden und viele darüber hinaus im Team Hand in Hand miteinander arbeiten und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen".

Wanderwitz hatte den Wahlkampf der Union bereits zuvor in einem Zeitungsinterview kritisiert. Der "Rheinischen Post" (Donnerstag) sagte er: "Als Union haben wir es bisher nicht geschafft, den Bürgern deutlich zu machen, dass wir mit Armin Laschet das beste Personalangebot und das beste inhaltliche Angebot haben. Da müssen wir nachlegen."/seb/DP/he