Wanken die Banken? – Was Berater jetzt wissen sollten

Bereitstellung von Liquidität

Während der Finanzkrise lagen die Banken im Epizentrum des globalen Bebens. Für die aktuelle Situation gilt: This time is different. Vor allem deswegen, weil das Corona-Virus vor keiner Branche halt macht, auch wenn natürlich Sektoren wie die Fluggesellschaften, Tourismus und Gastronomie in besonderer Weise betroffen sind. Sewing weist mit Blick auf den Finanzsektor darauf hin, dass in der aktuellen Krise den Banken mit Unterstützung des Staates eine besondere Rolle bei der Bereitstellung von Liquidität für ihre Kunden zukommt. Zudem gibt er mit Blick auf den Sektor Entwarnung, da die Geldhäuser größere Eigenkapital- und Liquiditätspuffer vorweisen können als vor der Finanzkrise. Mit Blick auf das eigene Unternehmen verweist der Deutsche Bank-Chef auf eine Eigenkapitalquote von mehr als 13 Prozent und ein Liquiditätspolster von mehr als 200 Milliarden Euro. Allerdings gibt er zu bedenken, dass Banken durch die Folgen der Corona-Krise verstärkt von Kreditausfällen betroffen sein könnten. Sewing hält es allerdings für verfrüht, zum jetzigen Zeitpunkt tragfähige Voraussagen zu treffen. Börsianer setzen die Aktie, auch aufgrund der unsicheren Perspektiven, weiter auf die Verkaufsliste. Mitte Februar lag der Kurs der Deutschen Bank noch bei knapp 10,40 Euro, mittlerweile hält sich das Papier knapp über der Marke von fünf Euro.

Mahnung von der BaFin

Hoffnung bei der Bekämpfung der Krise richtet sich auf die Notenbanken und die Politik. Die Entscheidung der EZB am 12. März, die Zinsen nicht weiter in den negativen Bereich zu drücken, hatte zur Enttäuschung bei Marktteilnehmern geführt. Positiv wurde dagegen die Entschlossenheit von Bundesfinanzminister Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier aufgenommen, unbegrenzt Liquiditätshilfen für betroffene Unternehmen in Aussicht zu stellen. Der Präsident der BaFin, Felix Hufeld, sieht durch die Corona-Krise keine systemische Gefährdung der deutschen Banken. Allerdings befürchtet er, dass die ökonomischen Folgen der Krise die schwierige Lage vieler Banken verschärfen. Auch Versicherer dürften durch den Ausfall von Großereignissen von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise überdurchschnittlich betroffen sein. Der BaFin-Präsident sieht bei den Versicherern nach aktuellem Stand keine Risiken für die Solvenz der Institute. Hufeld schreibt den Banken allerdings eine Mahnung für die Zukunft ins Stammbuch. Denn aus seiner Sicht ist die Branche nicht gut für die Zukunft gerüstet. Die Ertragslage sei nicht zufriedenstellend, darüber hinaus seien auch branchenweit die Kosten zu hoch. Der BaFin-Präsident sieht bei den Banken deutlichen Nachholbedarf bei der Umsetzung von Reformen. Er sieht die Gefahr, dass viele Banken nur zögerlich an den Umbau der Strukturen gehen oder den notwendigen Reformbedarf generell ignorieren.

Bargeldversorgung

Für viele Verbraucher, die mit einer möglichen Ausgangssperre in Deutschland rechnen, stellt sich die Frage nach der Bargeldversorgung. Klar ist, dass Banken auch bei einer weitergehenden Einschränkung der Bewegungsfreiheit für die Bevölkerung weiter geöffnet bleiben. Die Tatsache, dass Banken einen Teil ihrer Filialen schließen, ist dadurch zu erklären, dass durch die Maßnahme Ansteckungsrisiken durch das Virus eingeschränkt werden sollen. So will beispielsweise die HypoVereinsbank bundesweit ein Drittel ihrer Filialen vorübergehend schließen. Die Deutsche Bank beabsichtigt, ihre Niederlassungen zunächst weiter offen zu halten, behält sich aber auch eine mögliche zeitweise Schließung einiger Filialen vor. In jedem Fall sollen die Selbstbedienungsbereiche der Geldhäuser weiter zugänglich bleiben. Aktuell wird bei deutschen Banken noch kein signifikant geändertes Verhalten bei Ein- und Auszahlungen beobachtet. Auch der Bundesverband der deutschen Banken sieht mit Blick auf die 60000 zur Verfügung stehenden Geldautomaten keine Engpässe bei der Bargeldversorgung.

