Wann ist der Goldrausch vorbei? - n-tv Zertifikate vom 13.07.2020

Das Edelmetall hat sein Allzeithoch in Euro schon längst geknackt. Auch beim Preis in US-Dollar fehlt nicht jetzt mehr viel. Anleger sorgen sich weiter über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Zudem treiben die niedrigen Zinsen die Rally weiter an. Selten war der Goldpreis so dynamisch wie jetzt und bietet somit die Chance, mit Hebelinstrumenten von dem Aufwärtstrend zu profitieren. Wie solch ein Investment funktioniert und welche Risiken unbedingt beachtet werden sollten, darüber spricht Bianca Thomas von n-tv mit Christian Köker von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6055GVPjN►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6056GVPj4#gold #edelmetalle #dollar