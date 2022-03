War es ein Fehler, letzte Woche Roku zu kaufen?

Wichtige Punkte

Die Roku-Aktie erreichte letzte Woche nach einem schwachen Quartalsbericht ein 52-Wochen-Tief.

In der volatilen Geschichte der Aktie gibt es jedes Jahr starke Korrekturen - aber auch höhere Höchststände. Es wird nicht leicht sein, diese Serie auch 2022 fortzusetzen.

Roku ist nach wie vor ein führendes Unternehmen in einer aufstrebenden Branche und konnte im letzten Quartal viele Rekorde verzeichnen.

Vor kurzem habe ich etwas getan, was ich normalerweise nur beim Einkaufen im Supermarkt mache: Ich habe einen Spontankauf getätigt. In den letzten Handelsminuten letzten Donnerstag, als Roku später am Nachmittag die Ergebnisse zum vierten Quartal vorlegen sollte, stockte ich eine meiner größten Positionen auf.

Ich hatte nicht vor, meinen Anteil an der führenden Streaming-TV-Plattform zu erhöhen. Aber da die Aktie an diesem Tag fast 11 % niedriger notierte, dachte ich mir, dass es einen Versuch wert ist. Kurz kam mir der Gedanke, dass vielleicht einige besser vernetzte Investoren wussten, dass es sich um einen schlechten Bericht handeln würde, aber ich hielt mich nicht mit dieser Theorie auf. Ich habe schon viele Aktien gesehen, die im Vorfeld eines potenziell problematischen Geschäftsberichts gesunken sind, um dann nach der Veröffentlichung außerordentlicher Ergebnisse wieder zu steigen.

Würde sich mein spontaner Kauf einer Aktie, die ich gut zu kennen glaubte (und die unmöglich noch weiter fallen konnte), auszahlen? Nun, der Freitag war nicht gerade freundlich. Die Aktie stürzte nach der Veröffentlichung des Berichts um 22 % ab, da der Umsatz deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb und sich die Prognosen als problematisch erwiesen. Letzten Dienstag stiegen die Roku-Aktien zwar um 8 %, aber niemand wird einen Rückgang von fast 16 % an zwei Handelstagen als Erfolg bezeichnen. Ich bin enttäuscht, aber ich habe noch Zeit, also bin ich definitiv nicht raus.

Über den Tellerrand schauen

Roku hatte bereits im letzten Bericht ein düsteres Bild von den nächsten Quartalen gezeichnet. Die Umsatzprognose war auch damals enttäuschend, und die Investoren wurden bereits im Sommer darauf hingewiesen, dass Engpässe in der Lieferkette und steigende Inputkosten das Ergebnis belasten würden.

Der Bericht der letzten Woche war dem des dritten Quartals sehr ähnlich: Roku überraschte die Analysten mit besser als erwarteten Ergebnissen, enttäuschte aber bei den Umsatzzahlen. Ich glaube immer noch nicht, dass die Party vorbei ist, auch wenn die Aktie jetzt (huch!) 75 % unter dem Höchststand vom letzten Jahr liegt.

Volatilität gehört zum Geschäft dazu. Roku scheint ein beständiger Performer in einer wachsenden Branche zu sein, aber ein Marktanteil, der fast doppelt so hoch ist wie der seines nächsten Konkurrenten, reicht nicht aus, um die wilden Kursschwankungen zu glätten. Roku hat seit seinem Börsengang vor fünf Jahren jedes Jahr ein neues Allzeithoch erreicht.

2017: 58,80 USD

2018: 77,57 USD

2019: 176,55 USD

2020: 363,44 USD

2021: 490,76 USD

Nach jedem einzelnen Höchststand hat er stark korrigiert. Der aktuelle Abschlag von 75 % ist extrem, aber auf jedes andere Jahreshoch folgte ein Rückgang zwischen 43 % und 61 %.

Das bedeutet nicht, dass die Geschichte Roku-Investoren mit einer Aktie belohnen wird, die sich von hier aus irgendwann im Jahr 2022 vervierfacht und einen neuen Höchststand erreicht. Das schleppende Umsatzwachstum von Roku - wenn du ein Umsatzwachstum von 33 % im Jahresvergleich und eine Prognose von 25 % für das laufende Quartal als „schleppend“ bezeichnest - wird die Gewinne in Grenzen halten. Die Pandemie hat die Abwanderung zu Streaming-Diensten beschleunigt, aber das Wachstum des Marktes hat sich jetzt, wo die Leute wieder nach draußen gehen, normalisiert.

Das vierte Quartal war hart für die Aktie des beliebten Streamingdienstes. Die Umsätze der Player gingen in dem saisonal starken Weihnachtsquartal für Hardware zurück. Da jedoch die Zahl der aktiven Konten, die Streaming-Stunden und der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer in diesem Quartal neue Rekorde erreichten, ist der Bericht kein völliger Fehlschlag. Ich habe zu früh versucht, den Tiefpunkt der Talfahrt von Roku abzupassen, aber die Volatilität abzuwarten, war in der Vergangenheit der beste Weg, um sich von einem anfänglichen Fehler beim Einstieg in Roku zu erholen.

Der Artikel War es ein Fehler, letzte Woche Roku zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu auf Englisch verfasst und am 14.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Roku.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool