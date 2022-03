Warburg belässt Hornbach Holding auf 'Buy' - Ziel 146 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hornbach Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Dass der Hornbach-Konzern das Delisting-Angebot für seine ebenfalls börsennotierte Baumarkttochter erfolgreich abgeschlossen und diese in Frankfurt aus dem regulären Handel genommen habe, sei eine vernünftige Maßnahme, um die Unternehmensstruktur zu vereinfachen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 08:15 / MEZ

