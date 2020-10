Warburg Research belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 81 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Bayer nach vorsichtigen Unternehmensaussagen für das kommende Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Grund dafür seien vor allem die Erwartungen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns für das Agrargeschäft, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihn habe es überrascht, dass die Corona-Pandemie auch 2021 das Agrargeschäft wohl noch beeinträchtigen werde./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

