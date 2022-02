Warburg Research belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters spiegele die Behinderungen in den Lieferketten wider, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daran werde sich im ersten Quartal des neuen Jahres vermutlich auch nur wenig ändern, bevor der Gegenwind im Verlauf dann nachlassen sollte./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 14:45 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 14:45 / MEZ

