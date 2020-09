Warburg Research belässt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 58 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Brenntag mit Blick auf die neuen Jahresziele des Chemikalienhändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Seine eigene Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege am oberen Ende der Unternehmenszielspanne und sei optimistischer als die Konsensschätzung, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen am Markt dürften nun steigen./gl/ajx

