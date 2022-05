Warburg Research belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von vorerst 45 Euro belassen. Es sei mit Blick auf die Senkung der Margenziele unklar, was den Anlagenbauer plötzlich so pessimistisch gemacht habe, und welche Bereiche besonders betroffen seien, schrieb Analyst Christian Cohrs am Dienstag in einer ersten Reaktion. Den jüngst bestätigten mittelfristigen Zielen für die Ebit-Marge misst er aktuell nur noch geringe Bedeutung zu, zumal er sie ohnehin für ambitioniert gehalten hatte. Cohrs kündigte eine Überarbeitung seines Bewertungsmodells nach der Analystenkonferenz an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.