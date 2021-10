Warburg Research belässt Evotec auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Evotec nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Es sei nachvollziehbar, dass der Wirkstoffforscher am wachsenden US-Aktienmarkt für Biotechwerte teilnehmen wolle, wo Investoren bereits seien, höhere Bewertungsprämien für Biotech-Aktien zu zahlen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kundenbasis dürfte Evotec damit erweitern./ajx/mis

