Warburg Research belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Analyst Jonas Blum attestierte dem Telekomunternehmen am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht erneut solide Ergebnisse. Der neue Ausblick lasse den Markterwartungen zwar nur geringen Spieltraum, untermauere aber das robuste Geschäft trotz der momentanen Schwierigkeiten um stationären Vertrieb./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

