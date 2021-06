Warburg Research belässt HHLA auf 'Hold' - Ziel 19,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für HHLA angesichts einer möglichen Minderheitsbeteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns am Hamburger Containerterminal Tollerort auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs wertete solch einen Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie als positive Überraschung. Was die Unternehmenskultur betrifft, sprach er von einem Einschnitt. In der Vergangenheit seien ähnliche Versuche maritimer Unternehmen immer zurückgewiesen worden./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

