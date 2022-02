Warburg Research belässt Indus Holding auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding nach einer Investmentkonferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Vorstandsvorsitzende der Beteiligungsgesellschaft habe mit seiner Präsentation für Beruhigung gesorgt, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht sich der Experte in seiner Einschätzung bestätigt, dass Indus in den nächsten Jahren ein wesentlicher Profiteur der zyklischen Erholung in der Branche bleiben sollte./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 14:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / 14:50 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.