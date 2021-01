Warburg Research belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 29,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik <DE0006229107> auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. In einem Gespräch mit der "Börsen-Zeitung" habe Finanzvorstand Hans-Dieter Schumacher bestätigt, dass der Technologiekonzern seine Jahresziele wie erwartet erreicht habe, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2021 stelle Jenoptik eine Rückkehr zu Wachstum aus eigener Kraft in Aussicht, sowie eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) von 16 Prozent. Das untermauere seine Erwartungen steigernder Profitabilität, erklärte der Analyst./gl/ajx/mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original- Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa- afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.