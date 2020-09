Warburg Research belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen Wochen könnte der Ende September anstehende Abschluss der Übernahme von TriOptics der Aktie wieder mehr Aufmerksamkeit bescheren, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion sollte dazu führen, dass der Technologiekonzern sein um Sondereffekte bereinigtes Margenziel (Ebitda) nach oben revidiere. Generell erwartet der Analyst spätestens bei der Vorlage der nächsten Quartalszahlen im November eine Anhebung des Ausblicks./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

