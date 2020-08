Warburg Research belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der südhessische Verbindungskomponentenhersteller habe mit seinen endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal die vorläufigen Angaben bestätigt, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Einen Ausblick sei er aber schuldig geblieben. Die Bewertung sei unterdessen äußerst günstig./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

