Warburg Research belässt Qiagen auf 'Hold' - Ziel 46,20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Qiagen anlässlich eines erneuten Antrags auf US-Zulassung eines Coronavirus-Antigentests auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,20 Euro belassen. Auch wenn der Diagnostikspezialist betont habe, dass der verzögerte Zulassungsprozess keinen Einfluss auf seinen Ausblick für 2021 haben dürfte, stelle dies aus seiner Sicht einen leichten Rückschlag in den Bemühungen dar, einen Antigentest auf den Markt zu bringen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

