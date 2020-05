Warburg Research belässt QSC auf 'Hold' - Ziel 1,40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für QSC nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1,40 Euro belassen. Der Telekomanbieter sei das dritte Quartal in Folge gewachsen und die wichtigsten Kenngrößen seien beeindruckend, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der freie Mittelfluss (Free Cashflow) belaste aber. Damit dieser positive werde, brauche es Einiges./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.