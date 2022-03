Warburg Research belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 162 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach vorläufigen Jahreszahlen für 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Die Höhe der vom Autovermieter vorgeschlagenen Dividende habe positiv überrascht, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn 2022 liege in der oberen Hälfte der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne./mis/la

