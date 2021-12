Warburg Research belässt Software AG auf 'Hold' - Ziel 38 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Software AG nach Bekanntgabe eines strategischen Partners auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Dass die Software AG den US-Finanzinvestor Silverlake an Bord hole, sei nach einer Dekade mit tristem Wachstum und mit Kursstagnation ein stillschweigendes Eingeständnis, Geschäftsmöglichkeiten schlicht verpasst zu haben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Rückkehr auf den Wachstumskurs, auch mit Zukäufen zu vernünftigen Preisen, sollte sich nun aber positiv auf den Aktienkurs auswirken./mis/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / 08:15 / MEZ

