Warburg Research belässt Stratec auf 'Hold' - Ziel 117 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Stratec nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef Marcus Wolfinger auf "Hold" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. 2021 werde ein hervorragendes Jahr, doch mit Blick auf die Wachstumsdynanik 2022 gebe es noch große Unsicherheiten, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte die Nachfrage nach bestimmten Produkten des Laborausrüsters erst einmal den Höhepunkt erreicht haben./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 08:15 / MEZ

