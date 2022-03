Warburg Research belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat United Internet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Jonas Blum sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem starken Jahresende des Internetkonzerns. Die am Freitag anstehende Präsentation des Geschäftsmodells während des Kapitalmarkttages dürfte aber der wichtigere Impulsgeber für die Papiere sein. Der angekündigte Börsengang von Ionos dürfte indes angesichts der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten wohl auf Eis gelegt werden./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 08:15 / MEZ

