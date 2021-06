Warburg Research hebt Ziel für Aixtron auf 22,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron nach dem angehobenen Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters von 19,00 auf 22,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde mit "Buy" bekräftigt. Die Ziele für das Gesamtjahr seien sehr deutlich angehoben worden, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne zudem mit weiterem Rückenwind seitens der Halbleiterindustrie, um das Wachstum auch 2022 voranzutreiben. Zudem dürfte eine geringere Kostenbelastung durch OLED-bezogene Ausgaben von 2022 an zu weiteren Margenverbesserungen führen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 12:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

