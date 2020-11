Warburg Research hebt Ziel für Compugroup auf 87 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Compugroup angesichts der Übernahme des US-Unternehmens eMDs von 85 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der auf die Gesundheitsbranche spezialisierte Softwarehersteller steigere die globale Reichweite, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vom Unternehmen ausgewiesenen Gewinnkennziffern dürften nun aber voraussichtlich von den Kosten für den Zukauf beeinflusst werden./tih/bek

