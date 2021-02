Warburg Research hebt Ziel für Daimler auf 91 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 82 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den Autobauer im laufenden Jahr seien positiv, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die angekündigte Aufspaltung des Konzerns in eine Pkw- und eine Lkw-Sparte würden den Fokus der Anleger noch stärker auf die jeweilige Bewertung der einzelnen Geschäftsbereiche richten./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.