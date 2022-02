Warburg Research hebt Ziel für Hugo Boss auf 79 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 75 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neuaufstellung des eigenen Markenbilds verlaufe bei dem Modekonzern erfolgreich, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nachrichtenfluss sei zuletzt sehr vorteilhaft gewesen, was er nun in seinem Bewertungsmodell berücksichtigte./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2022 / 08:15 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.