Warburg Research hebt Ziel für Jenoptik auf 33 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 29,50 auf 33,00 Euro angehoben. Die auf "Buy" belassene Einstufung begründete Analyst Malte Schaumann mit einem in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie des Technologiekonzerns. Die jüngsten Management-Aussagen zum Geschäftsverlauf 2020 sowie die 2021 avisierte Rückkehr zum Wachstum aus eigener Kraft seien zwar positiv, aber entsprächen den Erwartungen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 08:15 / MEZ

