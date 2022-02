Warburg Research hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 104 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach vorläufigen Zahlen von 86 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe ein überraschend starkes Schlussquartal und Jahr 2021 hinter sich, was den Optimismus für 2022 und die kommenden Jahre noch bestärke, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Ausblick auf das laufende Jahr gäben die Stuttgarter aber erst am 24. Februar im Rahmen der vollständigen Zahlenveröffentlichung./gl/eas

