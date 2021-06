Warburg Research hebt Ziel für Puma SE auf 120 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen für das zweite Quartal von 117 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst verglichen mit den Werten von vor der Pandemie dürfte der Sportartikelhersteller ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich ausweisen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie ist sein Favorit im Sektor./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.