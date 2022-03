Warburg Research hebt Ziel für Rheinmetall auf 210 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die deutschen Verteidigungsinvestitionen dürften in den Geschäften von Rheinmetall schon in diesem Jahr spürbar werden, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem höheren Kursziel reflektiere er eine besser als gedachte Free-Cashflow-Perspektive./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 08:15 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.