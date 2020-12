Warburg Research lässt Hornbach Holding auf 'Buy' - Ziel 116 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hornbach Holding nach vollständigen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Baumarktholding habe wie von ihm erwartet von einer weiter starken Umsatzentwicklung profitiert, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe sie trotz des landesweiten Lockdowns die Umsatz- und Ergebnisziele (Ebit) für 2020/21 bestätigt. Nach dem starken dritten Quartal implizierten diese bereits ein deutlich schwächeres Schlussquartal, so dass die Risiken vollständig abgedeckt erschienen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

