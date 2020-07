Warburg Research senkt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron nach Erreichen des Kursziels von 11 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Malte Schaumann sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keinen Grund seine Annahmen wesentlich zu ändern. Auch das zweite Quartal werde mit Blick auf das schlusslastige Geschäftsjahr eher kein Hingucker./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

