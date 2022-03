Warburg Research senkt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 169 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 173 auf 169 Euro gesenkt. Höhere Kosten dürften zukünftig die Ergebnisse des Spezialchemiekonzerns belasten, argumentierte Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie für die Streichung der bisherigen Kaufempfehlung. Da sich in der zweiten Jahreshälfte in Asien auch neue Kapazitäten für die Polysilizium-Produktion auswirken dürften, werde das erste Quartal aus seiner Sicht das Spitzenquartal des Jahres sein./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 08:15 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.