Warburg Research senkt Ziel für Evotec auf 43 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evotec nach dem Aus für den Wirkstoffkandidaten Eliapixant in der Kooperation mit Bayer auf "Buy" belassen. Nur kurz nach einer ersten Zielsenkung, die am Freitag kam, senkte Analyst Christian Ehmann sein Kursziel nochmals von 44 auf 43 Euro. Bis zuletzt hatte er das Ziel noch bei 47 Euro gesehen. Es habe sich um einen der am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffe gehandelt, was klar negativ sei für die Anlegerstimmung. Die übrigen Säulen des positiven Investmentansatzes aber blieben intakt. Weil Evotec stark auf Kooperationen setze, sei der Effekt begrenzter, wenn ein Wirkstoff scheitert. Er rät zum Kauf der Aktie in der Schwächephase./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 14:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 14:30 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.