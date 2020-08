Warburg Research senkt Ziel für Fraport auf 47 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 52 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In den Papieren des Flughafenbetreibers sei mittlerweile viel zu viel Pessimismus eingepreist, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Börsenwertverlust von rund 3,5 Milliarden Euro seit dem Frühjahr liege weit über seiner Kalkulation von etwa 2 Milliarden Euro, basierend auf dem kumulierten Free Cashflow der Jahre 2020 bis 2025./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

