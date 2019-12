Warburg Research senkt Ziel für Henkel auf 86 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel von 90 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf den enttäuschenden Ausblick auf 2020 habe er sein Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern entsprechend angepasst, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten sinkende Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Jahre 2010 und 2021./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.