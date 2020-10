Warburg Research senkt Ziel für Jenoptik auf 29,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik nach der Umsatzwarnung vom Montagabend von 30,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das revidierte Jahresumsatzziel des Technologiekonzerns sei eindeutig eine negative Überraschung, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei davon ausgegangen worden, dass Jenoptik auf dem Weg zum unteren Ende der im August ausgegebenen Jahresziele sei. Allerdings sei es nicht unplausibel, dass die jüngst hochgeschnellten Corona-Fälle einen negativen Einfluss auf die Auftrags- und Projektpipeline gehabt hätten./ck/la

