Warburg Research senkt Ziel für Secunet auf 290 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet nach Drittquartalszahlen von 300 auf 290 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien dank einer höheren Nachfrage nach IT-Sicherheit in der Corona-Krise übertroffen worden, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohe Nachfrage dürfte in dieser Form aber im vierten Quartal und 2021 nicht wieder kommen, woraufhin er etwas seine Umsatzschätzungen senke. Außerdem belaste ein beschlossenes Investitionsprogramm den Gewinn./tih/la

