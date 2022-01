Warburg Research zählt Lanxess zu den 'Best Ideas 2022' - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Aktie des Chemiekonzerns zähle zu den "Best Ideas 2022" von Warburg, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2021 dürfte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) wieder das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht haben - ungeachtet weiterhin negativer Pandemie-Effekte, logistischer Herausforderungen und stark steigender Rohstoffkosten./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 13:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2022 / 13:10 / MEZ

