Warburg senkt Aixtron nach Rally auf 'Hold' - Ziel 14 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron vor dem Hintergrund eines zuletzt starken Kursanstiegs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 14 Euro belassen. Sein Kursziel bringe nun kein Kurspotenzial mehr mit sich, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gemessen am Verhältnis vom Kapital zum operativen Ergebnis sei der LED- und Chipindustrieausrüster höher bewertet als vergleichbare andere Unternehmen./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.