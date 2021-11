Warburg senkt Alstria Office auf 'Hold' - Ziel hoch

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Alstria Office von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 18,40 auf 20,05 Euro angehoben. Die Aktie des Gewerbeimmobilien-Spezialisten habe weniger als zehn Prozent Aufwärtspotenzial, begründete schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie die neue Anlageempfehlung. Er begrüßt das am 4. November vorgelegte Angebot einer Komplettübernahme durch Großaktionär Brookfield, welches auch vom Management und vom Aufsichtsrat unterstützt werde./gl/ajx

