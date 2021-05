Warburg senkt Deutsche Wohnen auf 'Hold' - Ziel bleibt 53,80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Deutsche Wohnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 53,80 Euro belassen. Das Übernahmevorhaben durch Vonovia könnte dieses Mal erfolgreich sein, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Kurssprung der Aktie am Tag der Nachricht sei das Kurspotenzial nun begrenzt./mf/tih

